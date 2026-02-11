Maltempo: Protezione civile, “in arrivo venti forti e piogge sulle Regioni tirreniche, neve in Valle d’Aosta. Allerta arancione su Calabria e Sicilia”

“Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico; un altro di questi impulsi porterà, domani, venti forti e precipitazioni, specie sulle Regioni del versante tirrenico e nevicate consistenti sulla Valle d’Aosta”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla mattinata di domani, giovedì 12 febbraio, nevicate al di sopra di 1.200-1.300 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Attesi inoltre venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata, e il persistere dei venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”. “Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui rispettivi settori tirrenici”, prosegue la Protezione civile, precisando che “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio, allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana.

