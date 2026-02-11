Vescovi Toscana: incontro con i vertici di Azione cattolica. Confronto su percorsi di iniziazione cristiana

Nel corso della riunione svoltasi nei giorni scorsi all’Eremo di Lecceto, a Firenze, la Conferenza episcopale toscana ha incontrato il presidente nazionale di Azione cattolica Giuseppe Notarstefano e l’assistente generale mons. Claudio Giuliodori, insieme al delegato regionale Stefano Manetti e all’assistente regionale don Renato Monacci. Lo rende noto un comunicato. “Tra i temi affrontati, anche quello della possibilità di prevedere percorsi per l’iniziazione cristiana all’interno delle attività associative di Azione cattolica, raccogliendo in questo senso le sollecitazioni emerse dal Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia”, precisa la nota. A proposito dei percorsi di iniziazione cristiana, i vescovi toscani si sono confrontati anche sul ruolo dei padrini e delle madrine nel rito del battesimo e della cresima: figure su cui il Consiglio permanente della Cei ha espresso “la necessità di un ripensamento, per trovare un equilibrio tra le richieste delle famiglie e l’esigenza di proporre figure che siano testimoni credibili nella trasmissione della fede”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /