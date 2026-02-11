Malattie rare: Uniamo, domani a Roma inaugurazione della campagna #UNIAMOleforze su bus, billboard e paline in molte città italiane

Bus, billboard, paline e impianti pubblicitari in molte città italiane si colorano per la Giornata delle malattie rare, che ricorre il 28 febbraio, portando all’attenzione di istituzioni e cittadinanza il lungo e complesso “viaggio” vissuto dalle persone con malattia rara e dalle loro famiglie. L’iniziativa rientra nella campagna Out of Home #UNIAMOleforze, promossa da Uniamo con partner istituzionali e del settore comunicazione, per dare visibilità ai bisogni e alle speranze di oltre 2 milioni di persone in Italia.

Per tutto febbraio, i messaggi della campagna saranno presenti sui bus di Roma, Cagliari e Reggio Calabria, sui billboard di Catanzaro e Ancona, sulle paline di Roma e su sette impianti a Milano. Un’azione diffusa che attraversa il Paese e rende visibile una realtà spesso poco conosciuta.

Solo il 5% delle malattie rare dispone di un trattamento specifico e l’accesso alle terapie varia tra le regioni, con tempi che si allungano in caso di sottodiagnosi. Per questo il tema della campagna 2026 è “Accesso equo, tempestivo e omogeneo a terapie e trattamenti anche non farmacologici”, in linea con il Rare Disease Day e il claim “Molto più di quanto immagini”.

Il 12 febbraio, alle 14, in Piazza di San Marco a Roma, l’inaugurazione ufficiale dei bus brandizzati darà avvio alle attività di sensibilizzazione, alla presenza del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e del Direttore Generale di Atac Paolo Aielli. Uniamo ringrazia Atac e IGPDecaux per il supporto. Cittadini e passeggeri sono invitati a fotografare i mezzi e condividere le immagini sui social con gli hashtag #UNIAMOleforze e #RareDiseaseDay.

