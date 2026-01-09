Vescovi della Puglia: su nomina mons. Basile, “affidiamo il suo cammino pastorale all’intercessione di don Tonino Bello”

La Conferenza episcopale pugliese accoglie “con gioia” la nomina di mons. Domenico Basile a vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi da parte di Papa Leone XIV. Lo si legge in un comunicato stampa diffuso oggi dalla Commissione regionale per la cultura e la comunicazione. A nome dell’episcopato pugliese, l’arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, mons. Giuseppe Satriano, “esprime i più sentiti auguri a mons. Basile per il nuovo ministero pastorale affidatogli”. I vescovi della Puglia desiderano, inoltre, “manifestare profonda gratitudine a mons. Domenico Cornacchia per il generoso servizio pastorale svolto in questi anni nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e per il contributo offerto all’interno della Conferenza episcopale regionale”. Il comunicato conclude: “La comunità ecclesiale accompagna mons. Basile con la preghiera, affidando il suo cammino pastorale all’intercessione dei Santi patroni della nostra terra e del Venerabile don Tonino Bello”.

