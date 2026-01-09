Venezuela: vescovi portoricani, “comunità internazionale vigili su sovranità”. Vicinanza a comunità venezuelana che vive nell’isola

In un comunicato, la Conferenza episcopale portoricana esprime la sua vicinanza alla Chiesa e al popolo del Venezuela. I vescovi hanno implorato “la pace e il rapido ripristino dell’armonia sociale e politica” della Nazione. Nella dichiarazione, si fa cenno ai legami storici che uniscono le Chiese di Porto Rico e del Venezuela, segnati da secoli di evangelizzazione e di lavoro pastorale. Da questa vicinanza, l’episcopato portoricano ribadisce la sua decisione di accompagnare il popolo venezuelano con spirito di solidarietà. I vescovi affermano, inoltre, che la difesa dei diritti umani deve avere la precedenza sull’uso delle armi e sugli interessi stranieri. E aggiungono che “in un mondo globalizzato, è urgente creare un clima di dialogo, rispetto e fiducia tra i popoli”.

I vescovi invitano la comunità internazionale a vigilare sulla sovranità venezuelana e sul rispetto dei diritti umani dei cittadini. Allo stesso tempo, avvertono che “nessun processo di mediazione può essere considerato valido se risponde a interessi particolari e non a una pace giusta”. La nota invita gli organismi internazionali a dare priorità alla risoluzione pacifica delle controversie, rispetto a qualsiasi escalation bellica e rivolgono un messaggio speciale alla comunità venezuelana che vive a Porto Rico, incoraggiandola a essere un ponte di riconciliazione e fraternità con i propri compatrioti: “Vi incoraggiamo a camminare con autentici sforzi di generosità e in spirito fraterno per raggiungere l’unione nella carità e nella pace”.

