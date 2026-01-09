Aggiornamenti Sociali: fra i temi del mese i femminicidi. “Le leggi sono sufficienti o bisogna intervenire anche su un piano culturale?”

“Quale livello di consapevolezza ha raggiunto il nostro Paese in tema di femminicidi?”. Il direttore di “Aggiornamenti Sociali”, padre Giuseppe Riggio, partendo dalla legge approvata lo scorso dicembre sull’introduzione del reato di femminicidio, ripercorre il percorso di riconoscimento giuridico dei reati di violenza di genere in Italia “ma si interroga – spiegano dalla redazione della rivista dei Gesuiti del Centro San fedele – sulla reale efficacia dei provvedimenti normativi: le leggi sono sufficienti o bisogna intervenire anche su un piano culturale?”. Altro tema affrontato nel numero di gennaio. “Gli atleti sono ormai pronti per le imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma lo è anche la montagna? Nei Dialoghi, a cura del redattore Mauro Bossi, proviamo a rispondere a questa domanda proponendo nuove visioni della montagna, a partire da Enrico Camanni, alpinista e scrittore, e Marta Villa, docente di Antropologia culturale e alpina all’Università di Trento”. A seguire, Marco Leonardi, docente di Economia politica dell’Università degli studi di Milano, analizza il problema trentennale della stagnazione dei salari italiani, mentre Mario Del Pero, docente di Storia internazionale all’Insitut d’études politiques di Parigi, commenta la deriva autoritaria della democrazia statunitense sotto il secondo Governo Trump. Il caporedattore Cesare Sposetti offre invece una riflessione sul “ruolo degli influencer nella nostra società, in particolare nel mondo cattolico”.

