Facoltà Teologica di Sicilia: al via il 20 gennaio seminario su iconografia e iconologia cristiana, focus sulla Sicilia bizantina

Prenderà il via il 20 gennaio il seminario “Iconografia e iconologia cristiana. Sguardo a Oriente. Sicilia bizantina”, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose – Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Il corso, in modalità blended, si concluderà il 5 marzo 2026 e si svolgerà il martedì (solo per il primo incontro) e il giovedì, dalle 15.30 alle 18.30, per un totale di 24 ore formative.

Il corso nasce in correlazione concettuale con il progetto di ricerca sulle immagini, i simboli e l’arte cristiana che si sta elaborando all’interno dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e risponde a una richiesta avvertita da tempo dal territorio. L’obiettivo è l’approfondimento di temi iconografici e simbolici particolarmente significativi, specifici e trasversali, le cui coordinate necessitano di speciale attenzione per la loro importanza nel paradigma artistico occidentale. Verranno analizzati alcuni percorsi dell’iconografia sacra e allo stesso tempo verranno fornite le indicazioni necessarie per la loro collocazione nel contesto (storico, storico-artistico, archeologico, scritturistico). Si offriranno gli strumenti per la conoscenza di repertori iconografici, evidenziandone origini e trasformazioni, rapporto con le fonti letterarie e patristiche, ruolo delle tradizioni antiche e della committenza.

Il tema speciale quest’anno è centrato sulla Sicilia bizantina e i suoi rapporti con l’Oriente mediterraneo: si esploreranno con lezioni speciali la storia, l’archeologia, l’iconografia e la teologia delle immagini, le esperienze del monachesimo ed i loro esiti nelle scelte figurative e architettoniche, le testimonianze monumentali della prima e seconda bizantinizzazione. Il seminario si aprirà il 20 gennaio con i saluti istituzionali del Preside e del Direttore e l’introduzione della coordinatrice, la professoressa Francesca Paola Massara, seguiti dall’intervento di Lucinia Speciale (Università del Salento) sui percorsi nella Sicilia bizantina. Il programma proseguirà con contributi di docenti e studiosi provenienti da diverse università e istituti accademici siciliani, affrontando temi di archeologia, storia, teologia dell’icona e simbolismo bizantino.

