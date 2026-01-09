Diocesi: Lucca, domenica a Massarosa “Cammini di pace: dalla responsabilità alla speranza”

Nel mese che la Chiesa dedica alla pace, domenica 11 gennaio si terrà a Massarosa l’evento “Cammini di pace: dalla responsabilità alla speranza”. Il ritrovo è fissato per le 9.30 presso il parco Caduti di Nassirya; da qui partirà la “Camminata della pace” verso la chiesa parrocchiale dove, alle 11, sarà celebrata la messa. Durante la liturgia – si legge in una nota dell’arcidiocesi di Lucca – si pregherà affinché la violenza e i soprusi smettano di essere considerati mezzi per risolvere i conflitti che sconvolgono il mondo. L’appuntamento è organizzato dagli Uffici per la Pastorale sociale e del lavoro e per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Lucca, in collaborazione con la comunità parrocchiale locale. Le celebrazioni e i momenti di approfondimento dedicate alla pace proseguiranno poi domenica 18 gennaio presso la parrocchia San Giovanni Bosco a Viareggio e si concluderanno nel centro storico di Lucca il 24 gennaio.

