Persone senza dimora: 414 morte in strada nel 2025. A fine gennaio censimento nazionale in 14 città. Aperte candidature per volontari di supporto all’indagine

Nel 2025 in Italia hanno perso la vita in strada 414 persone senza dimora. Anche il Lazio, con 60 decessi rilevati, è parte di questa strage silenziosa posizionandosi seconda dietro la Lombardia in questa triste classifica, che vede l’età media delle vittime fermarsi a soli 46,3 anni, oltre 35 anni in meno rispetto alla media nazionale.

Ma quante sono in totale le persone senza dimora? Come vivono, quali le loro condizioni e le loro necessità? A queste domande si proverà a rispondere con il censimento e la conta nazionali, previsti a fine mese nelle 14 città metropolitane, fra cui la Capitale. L’azione, promossa da Istat e coordinata da fio.PSD – Federazione italiana organismi per persone senza dimora – è in programma il 26, 28 e 29 gennaio, con il supporto di migliaia di volontari in tutta Italia.

A Roma, la città che si stima accolga il numero più alto di persone in questa condizione, servono ancora volontari e volontarie, che previa una adeguata formazione, supporteranno il lavoro degli operatori. L’obiettivo è chiaro: costruire una fotografia realistica del fenomeno, per progettare interventi efficaci e politiche inclusive.

Dalla necessità di supporto del mondo del volontariato, un appello a cittadini e cittadine, associazioni, le parrocchie ed enti del territorio a partecipare attivamente alla campagna TuttiContano. Diventare volontario è semplice: basta candidarsi compilando il form online su https://www.tutticontano.fiopsd.org/candidati. I partecipanti saranno formati, assicurati e affiancati da una rete di coordinatori, per svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva sicura e significativa.

L’iniziativa vede la collaborazione del Comune di Roma e di numerosi partner come Caritas italiana, Cnca, Azione cattolica, Croce rossa italiana, Uisp, Csvnet, Confcooperative, Medici senza frontiere, Alleanza contro la povertà, Agesci, Forum terzo settore, Fed. scout d’Europa, Comunità di Sant’Egidio, le Università delle 14 città e oltre 50 enti nazionali e locali. https://www.tutticontano.fiopsd.org/la-rilevazione/collaborazioni/

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /