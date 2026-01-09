Austria: abbazia di Salisburgo, “Tempo della domenica”. Sette appuntamenti di preghiera, condivisione e convivialità

(Foto sito Abbazia San Pietro - Salisburgo)

Con il titolo “Tempo della domenica”, l’abbazia di San Pietro a Salisburgo ha lanciato una nuova iniziativa volta a creare spazi di riflessione e incontro all’interno di una comunità spirituale. Inizialmente, per sette domeniche, fino a metà luglio, tutti gli interessati sono invitati a trascorrere una giornata di riflessione, preghiera e comunione spirituale con i monaci benedettini di San Pietro, secondo la regola di san Benedetto, come risulta da un comunicato stampa dell’arcidiocesi di Salisburgo. La serie inizia, con il primo evento “Tempo della domenica”, domenica prossima, 11 gennaio. La vita secondo la Regola di san Benedetto non solo favorisce un “equilibrio armonioso tra preghiera, lavoro e comunità”, ma offre anche ai cristiani al di fuori dei monasteri “una guida preziosa e pace interiore in un mondo spesso frenetico”, ha affermato il nuovo priore di San Pietro, padre Virgil Steindlmüller. Di conseguenza, il “Tempo della domenica” è un’opportunità “per fare un ritiro spirituale a San Pietro e per plasmare consapevolmente e insieme la domenica come giorno del Signore”. La giornata inizia alle 10.15 con la messa nella chiesa abbaziale. Segue, a mezzogiorno, la preghiera con i monaci, seguita da un pranzo condiviso nel refettorio del complesso monastico, e da una riflessione sulla spiritualità benedettina che offrirà, agli ospiti, gli spunti per vivere momenti di meditazione e preghiera personale. L’esperienza si chiuderà con un momento conviviale, nel quale condividere le proprie sensazioni e riflessioni. La giornata si concluderà intorno alle 15 (date e iscrizioni su www.erzabtei.at).