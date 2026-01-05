Giubileo 2025: mons. Fisichella, “un popolo in cammino con tanto desiderio di preghiera e conversione”. 5mila volontari in servizio

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La dimensione spirituale che è a fondamento del Giubileo ha permesso di verificare un popolo in cammino con tanto desiderio di preghiera e conversione”. Lo ha affermato mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, tracciando il bilancio dell’Anno Santo. “Senza dover eccedere nel trionfalismo – ha aggiunto – le basiliche papali, altri centri di preghiera, ad esempio la Scala Santa, hanno registrato presenze mai viste in precedenza. Le confessioni sono state incrementate e la celebrazione giubilare del perdono pieno dell’indulgenza è giunta a tutti. Il Giubileo è stato realmente un anno di grazia”. Mons. Fisichella ha poi rivolto “una parola specifica al grande mondo del volontariato che non ha mai fatto mancare la sua attiva partecipazione”: “In un periodo di facile individualismo, la presenza per la Santa Sede di tanti volontari, 5.000 in servizio tutto l’anno, 2.000 che venivano dall’Ordine di Malta per fare il servizio di primo intervento presso le quattro basiliche”, consente “di avere uno sguardo colmo di fiducia e di serenità su tanti uomini e donne, giovani e anziani, che con la loro dedizione, gentilezza, sorriso, hanno permesso che il Giubileo si svolgesse in un clima di sicurezza e di familiarità”.