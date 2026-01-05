Diocesi: mons. Toso (Faenza) rilegge il messaggio di Papa Leone, “Gesù propone una pace disarmata”

“La pace sia con te” non è un semplice augurio, ma “la Parola che non soltanto augura, ma realizza un definitivo cambiamento in chi la accoglie e così in tutta la realtà”. Lo ha affermato il vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso, commentando il messaggio di Papa Leone XIV per la 59ª Giornata mondiale della pace durante una conferenza tenuta il 3 gennaio alla Casa del Clero di Faenza. L’incontro è stato promosso dalla diocesi e dalla Fraternità Francescana Frate Jacopa. Mons. Toso ha ricordato che Papa Leone XIV ha voluto usare lo stesso saluto del Risorto anche il giorno della sua elezione, affacciandosi dalla loggia di San Pietro, indicando “Gesù Cristo quale causa principale della pace nelle persone e nel mondo”. Il vescovo ha sottolineato che “al centro della storia, del nostro cuore, con l’incarnazione e con il dono del suo Spirito d’amore, si è posto Gesù Cristo: Egli è e propone una ‘pace disarmata’, per la vita di tutti”. Assegnare il primato alla guerra, ha spiegato mons. Toso, “equivale a ignorare ciò per cui siamo stati creati e redenti” e “significa, all’atto pratico, perseguire il progetto della distruzione dell’umanità e della terra”. Il presule ha concluso invitando a un cambio di paradigma: “Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace”.

