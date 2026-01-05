Giubileo 2025: mons. Fisichella, “Tor Vergata e la processione delle confraternite, immagini che resteranno nella memoria”

“Nella memoria di questo Giubileo resteranno impresse tante immagini che richiamano momenti unici vissuti con grande intensità”. Lo ha affermato mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, elencando le icone simboliche dell’Anno Santo. Tra queste, “le immagini di Tor Vergata: l’entusiasmo, la gioia, la preghiera dei giovani, la loro presenza al Circo Massimo per celebrare il Sacramento della confessione sotto un sole cocente e pure non curanti del caldo pur di ricevere il perdono”. Poi “la processione delle confraternite giunte da tutto il mondo con le loro statue storiche e per alcune mai uscite dai rispettivi paesi, che attraversando il Foro romano, avendo come sfondo il Colosseo, hanno impresso una visione storica difficilmente ripetibile”. Il presule ha ricordato anche “la canonizzazione di due giovani che saranno l’emblema di questo Giubileo, offrendo la santità di due giovani santi come icona di speranza che deve animare la vita di tutti i credenti”, il Giubileo dei governanti con la riflessione sul condono del debito ecologico e il Giubileo dei detenuti, a seguito del quale è stata formulata “una proposta di indulto differito da parte di un gruppo di magistrati, filosofi e teologi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /