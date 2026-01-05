Diocesi: Aversa, mons. Spinillo ha incontrato i politici del territorio per riflettere sul bene comune

Sabato scorso ad Aversa il vescovo, mons. Angelo Spinillo, ha incontrato i politici del territorio per lo scambio di auguri e per riflettere sull’impegno quotidiano di coloro che operano nelle istituzioni. Così nel Salone Rosso dell’Episcopio, il presule ha voluto riflettere, insieme a sindaci, amministratori, rappresentanti politici e dirigenti sociali, sul valore del Bene comune per favorire il riconoscimento reciproco tra quanti sono impegnati nella vita pubblica – oltre le legittime differenze di schieramento – e per promuovere relazioni fondate sulla fraternità, sulla corresponsabilità e sulla cura del territorio. Ad introdurre l’incontro, promosso dal Settore pastorale “Carità e Società degli Uomini” della diocesi di Aversa, è stato il vice-direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro Angelo Cirillo che ha testimoniato l’esperienza delle nuove generazioni che con energia e spirito propositivo stanno prendendo parte alla pastorale, alla cosa pubblica e al terzo settore, nonché il desiderio – per il nuovo anno e sempre orientato al Bene comune – di “fortificare le sinergie tra l’azione pastorale della Chiesa diocesana e quella politica degli Enti locali”. A nome di “quanti fanno politica”, poi, è stato invitato il neo-sindaco di Caivano Antonio Angelino a formulare gli auguri per il nuovo anno al vescovo e ai presenti: una riflessione da parte di chi per la prima volta cinge la fascia tricolore di uno dei comuni del territorio diocesano e anche l’occasione per chiedere di proseguire nel solco degli Incontri per il Bene comune. Sono seguiti gli interventi del neo-eletto consigliere regionale Marco Villano e del deputato al Parlamento Francesco Emilio Borrelli. Moderatori di questo Incontro per il Bene comune sono stati i collaboratori della Pastorale Sociale diocesana Nicola Mauro Barbato e Alessandro Diana che, invece, hanno voluto ricordare l’esperienza da cui ha origine questo percorso: la 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Gli uffici del Settore Carità e Società degli Uomini esprimono sincera “gratitudine” ai sindaci e agli esponenti del mondo politico per la loro partecipazione e disponibilità al confronto; sono stati presentanti il nuovo dossier diocesano Povertà e Risorse (Caritas) e la I edizione del Premio diocesano di Dottrina Sociale della Chiesa (Pastorale Sociale).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /