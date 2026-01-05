Diocesi: Acireale, dai ragazzi della parrocchia san Nicolò la croce della Santa Infanzia

(Foto Diocesi Acireale)

Nel mese dedicato all’Infanzia Missionaria, che culmina il 6 gennaio, Epifania del Signore, i ragazzi dell’oratorio della parrocchia della Divina Misericordia di San Nicolò, frazione di Aci Catena, hanno realizzato la ‘Croce della Santa Infanzia’, “un segno forte per ricordare le ingiustizie che colpiscono i bambini in tante parti del mondo” spiega il parroco padre Stefano Panebianco. “Questa croce – aggiunge – è un frutto del Giubileo dei Giovani, vissuto insieme ai ragazzi a Roma. Durante il Giubileo abbiamo riflettuto sulle sofferenze del mondo, soprattutto su quelle che colpiscono i più fragili. Abbiamo voluto raccontare la sofferenza dei bambini, ed è così che si è realizzata la Croce della Santa Infanzia”. La croce, benedetta dal vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, è realizzata in legno spoglio, e arricchita da immagini di bambini segnati dai drammi delle guerre, delle carestie e delle povertà estreme. “Il 6 gennaio, solennità dell’Epifania, si celebra anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi – ha ricordato don Orazio Sciacca, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Missionaria -. Il tema è quello di accendere la speranza: una speranza non solo da proclamare, ma da vivere nella fede. In questa giornata sono proprio i ragazzi ad aiutare altri ragazzi, affinché la speranza possa diffondersi nel mondo intero”. La Giornata Missionaria dei Ragazzi sarà celebrata a livello diocesano martedì 6 gennaio nella chiesa Maria Santissima della Provvidenza a Macchia di Giarre. Al termine della celebrazione eucaristica, alle ore 19, è previsto un momento musicale animato dal Coro Madagascar’s Angel.