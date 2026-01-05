Epifania: diocesi Treviso, in cattedrale la “messa dei popoli” con le comunità migranti

(Foto diocesi Treviso)

Martedì 6 gennaio, alle ore 10,30 nella cattedrale di Treviso, il vescovo mons. Michele Tomasi presiederà la tradizionale “messa dei popoli” in occasione della solennità dell’Epifania. Alla celebrazione prenderanno parte le 19 comunità etniche cattoliche presenti nel territorio diocesano, insieme a numerosi fedeli trevigiani, all’associazione “Trevisani nel mondo” e alle autorità civili. L’appuntamento, curato dall’ufficio diocesano di Pastorale delle migrazioni (Migrantes), è da anni uno dei segni più significativi della festa dell’Epifania nella Chiesa di Treviso. La liturgia sarà animata da 4 cori – italiano, ghanese, cinese e della comunità francofona – mentre le letture saranno proclamate in lingua indiana, spagnola e rumena; multilingue anche la preghiera dei fedeli. “I Magi, figura e simbolo delle genti in cammino verso la verità e la luce – spiega il direttore dell’ufficio Migrantes, don Silvano Perissinotto – ci pongono in atteggiamento di ascolto e di accoglienza verso tutta quell’umanità che anche oggi si mette in ricerca di casa, lavoro, famiglia e futuro”. Al termine della celebrazione, la festa proseguirà nell’oratorio della parrocchia di Silea con un pranzo condiviso e un momento di presentazione reciproca dei diversi gruppi.