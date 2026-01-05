Caritas Sardegna: il 18 gennaio Marcia della pace a Macomer. Veglia presieduta da card. Mathieu

Si terrà a Macomer, il 18 gennaio, la 39ª Marcia della pace organizzata dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con il Csv Sardegna solidale. Alla macchina organizzativa quest’anno si aggiungono la diocesi di Alghero-Bosa e il Comune di Macomer. La Marcia della pace avrà come tema “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”, richiamato nel Messaggio di Papa Leone per la Giornata mondiale della pace. In un comunicato si legge: “Tutti sono invitati a mobilitarsi per parlare di pace. Sono attesi i rappresentanti delle autorità regionali e locali, delle associazioni, delle Caritas diocesane e della Caritas Sardegna, del mondo della scuola e del volontariato, sacerdoti, laici e laiche, religiosi e religiose, famiglie e la comunità tutta. Sarà una Marcia di ampio respiro per riflettere su come affrontare la spirale di odio che continua e generare conflitti nel mondo ma anche a influire negativamente sulle relazioni tra le persone”.

La Marcia sarà presieduta dal vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, e parteciperanno mons. Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda e altri vescovi della Sardegna. Il percorso si concluderà nella chiesa della B. V. Maria Regina delle Missioni, nella quale si terrà una veglia di preghiera che sarà presieduta dal cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini in Iran. Alle ore 15 il raduno presso la chiesa B.V. Maria Regina delle Missioni, alle ore 15,30 partenza con il seguente itinerario; via Toscana, piazza S. Antonio, via Gramsci, via Castelsardo, via Emilio Lussu, viale Pietro Nenni, viale Sant’Antonio, via Umbria, Piazza Italia, via Emilia. L’arrivo è previsto nella chiesa B. V. Maria Regina delle Missioni.

