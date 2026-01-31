Comunicazione: Università salesiana, un corso di formazione sul Vaticano, la Chiesa cattolica e la diplomazia della Santa Sede

“Promuovere una conoscenza autentica e qualificata delle attività istituzionali del Vaticano, della diplomazia della Santa Sede e del funzionamento dello Stato della Città del Vaticano per chi svolge la professione giornalistica e opera nel campo delle relazioni diplomatiche”. Sono gli obiettivi del Corso di alta formazione “L’informazione sul Vaticano, la Chiesa cattolica e la diplomazia della Santa Sede” (Infovat), promosso dalla facoltà di scienze della comunicazione sociale dell’Università pontificia salesiana, che si svolgerà dal 17 aprile al 27 giugno. Le 72 ore complessive di lezione frontale saranno erogate, in lingua italiana, nell’arco di 9 settimane, in modalità “blended”, con la possibilità di partecipare online anche ai tre incontri in presenza. I temi salienti del corso – informano i promotori – saranno: la recente riforma della Curia romana; il linguaggio dei documenti pontifici; il protocollo e il cerimoniale vaticano; la diplomazia vaticana; il rapporto tra economia, etica e missione della Chiesa; l’etica e la deontologia della comunicazione; l’informazione sulla Chiesa; elementi di diritto della comunicazione e la diplomazia della cultura sull’organizzazione degli eventi in Vaticano. Tra i docenti figurano Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano; mons. Stefano Sanchirico, officiale dell’Archivio apostolico e già prelato d’anticamera di Sua Santità, e Giuseppe Schlitzer, già direttore dell’Autorità di supervisione e informazione finanziaria della Santa Sede (Asif). Le iscrizioni sono aperte sul sito dal 24 gennaio e si chiuderanno in forma agevolata “early bird” il 28 febbraio 2026 e, in modalità ordinaria, il 31 marzo 2026.

