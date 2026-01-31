Leone XIV: a convegno giovani leader, “la pace è dono, alleanza e promessa”

“La pace è soprattutto un dono, perché la riceviamo da chi ci precede nella storia: è un bene del quale ringraziare. La pace è alleanza, che ci incarica di un impegno comune: quello di onorarla, quando c’è, e di realizzarla, quando manca. La pace, infine, è promessa, perché sostiene la nostra speranza in un mondo migliore, e come tale viene cercata da tutte le persone di buona volontà”. Papa Leone XIV lo ha affermato nell’udienza ai partecipanti al convegno “One Humanity, One Planet”, ricevuti questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Il Pontefice ha sottolineato che “oggi il vostro ruolo di leader comporta una crescente responsabilità per la pace: non solo quella tra Nazioni, ma lì dove abitate, studiate e lavorate ogni giorno”. “Se non promuoviamo la concordia in una università o in un ufficio, tra partiti e associazioni – ha spiegato Leone XIV – come potremo curarla in un intero Stato o tra i Continenti?”. Il Papa ha esortato i giovani a “cooperare sempre più nello studio di forme partecipative che coinvolgano tutti i cittadini, uomini e donne, nella vita istituzionale degli Stati”. “Su queste basi – ha aggiunto il Pontefice – sarà possibile edificare quella fraternità universale che già tra voi giovani si annuncia come segno di un tempo nuovo”.

