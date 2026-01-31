Giornata per la Vita: Reggio Calabria, domani celebrazione presso il Grande Ospedale Metropolitano della città

L’ufficio di Pastorale della Salute e l’ufficio Famiglia della diocesi di Reggio Calabria – Bova,

in occasione della 48° Giornata Nazionale per la Vita, propongono una celebrazione presso il Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria domani alle ore 11 al 5° piano della Torre L, nell’atrio dell’ingresso ai Reparti di Maternità, Ginecologia e Neonatologia. A presiedere la celebrazione mons. Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo emerito. Il tema di quest’anno è “Prima i Bambini” ed il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana, invita – scrive in una nota il direttore dell’ufficio pastorale della Salute, don Salvatore Iacopino – a “rimettere al centro dell’attenzione i più piccoli e i non nati, promuovendo una cultura accogliente”. In modo particolare, nella diocesi reggina i due uffici vogliono porre l’attenzione sui “tanti bambini

affetti da Diabete, i quali devono sottoporsi a cure recandosi periodicamente presso l’Ospedale”.

Con la collaborazione del Reparto Pediatria e della Cappellania dell’Ospedale “abbiamo ottenuto alcune testimonianze, direttamente dalla voce dei bambini scritte o in video” scrive ancora don Iacopino: questo per “attirare l’attenzione su quanto e come questi bambini, apprezzano il valore della Vita e si organizzano a sconfiggere le difficoltà accogliendole e affrontandole con una determinazione che deve essere di esempio a tutti noi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /