Calabria: Cec, preghiera per le persone colpite dall’uragano e agenda sui diritti di cittadinanza

Foto Conferenza Episcopale Calabra

I vescovi calabresi, riuniti ieri e oggi a Reggio Calabria per la sessione invernale della Conferenza Episcopale Calabra hanno pregato per le famiglie che sono state recentemente colpite dall’uragano Harry, auspicando che “presto possano trovare aiuto, sostegno e serenità”. I lavori della Cec si sono aperti con un ricordo di mons. Domenico Graziani, arcivescovo emerito di Crotone – S. Severina, morto lo scorso 7 gennaio e l’incontro con il presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Cirillo, per un confronto “focalizzato sulle urgenze sociali che attraversano la nostra terra”, si legge nel comunicato finale diffuso oggi. Al presidente i vescovi hanno consegnato un documento intitolato “Per un’Agenda regionale dei diritti di cittadinanza”. Nella due giorni i vescovi hanno incontrato il Rettore del Seminario Regionale, don Mario Spinocchio, il direttore dell’Istituto Teologico “S. Francesco da Paola”, don Michele Munno con l’economo, don Pasquale Gentile. Nel pomeriggio hanno partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario arricchita quest’anno dalla prolusione di mons. John Joseph Kennedy, segretario per la Sezione Disciplinare per la Dottrina della Fede, dal titolo: “Ratio e presupposti del processo penale amministrativo canonico: questioni irrisolte e prospettive”. I lavori sono proseguiti con la presentazione di alcune proposte della Commissione regionale per l’Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese in merito alla formazione missionaria delle comunità e alla missione ad gentes e della Commissione di Pastorale Sociale e del Lavoro, che ha presentato il “Progetto di approfondimento sul prossimo referendum costituzionale in materia di giustizia”. Ci si è poi soffermati sulla rilevanza del magistero di due presuli calabresi defunti: mons. Antonio Cantisani, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e mons. Giuseppe Agostino arcivescovo di Crotone – S. Severina e poi di Cosenza – Bisignano. Infine l’incontro con Antonio Tavella e don Vincenzo Schiavello, rispettivamente neopresidente della Federazione Regionale delle Misericordie della Calabria e Correttore spirituale regionale, a cui hanno assicurato “sostegno” e hanno augurato “buon lavoro”. I presuli calabresi hanno riflettuto anche sul nuovo Progetto Formativo del Seminario Regionale a partire da una prima bozza che, integrata da quanto condiviso, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.