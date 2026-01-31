Leone XIV: a convegno giovani leader, “solo chi ha cura dei più piccoli può fare cose grandi”

“Non ci sarà pace senza porre fine alla guerra che l’umanità fa a sé stessa quando scarta chi è debole, quando esclude chi è povero, quando resta indifferente davanti al profugo e all’oppresso. Solo chi ha cura dei più piccoli può fare cose davvero grandi”. Così Papa Leone XIV nell’udienza ai partecipanti al convegno “One Humanity, One Planet”, ricevuti questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Il Pontefice ha citato Madre Teresa di Calcutta: “Il più grande distruttore della pace è l’aborto”. “La sua voce rimane profetica – ha proseguito Leone XIV – nessuna politica può infatti porsi a servizio dei popoli se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo, se non soccorre chi è nell’indigenza materiale e spirituale”. Il Papa ha ricordato che il titolo del convegno, “One Humanity, One Planet”, merita “di essere completato con ‘One God’: riconoscendo in Lui il creatore buono, le nostre religioni ci chiamano a contribuire al progresso sociale, ricercando sempre quel bene comune che ha per fondamenta la giustizia e la pace”.

