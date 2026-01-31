Solidarietà: Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità”, martedì si presentano bando 2025/2026 e alcuni progetti già realizzati

Un aiuto concreto ad avviare processi economici che nascono dal basso nel rispetto della persona, in un clima di fraternità e che siano d’esempio per la diffusione di un’economia fraterna, umana e solidale. Si poggia su queste basi il Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità”, istituito dalla Fondazione Santuario della Spogliazione della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e che riconosce al vincitore un sostegno di 50mila euro, un’icona con l’immagine di San Francesco e San Carlo Acutis e il foulard della spogliazione realizzato da Brunello Cucinelli.

“Con le premiazioni degli anni passati che hanno sostenuto progetti nelle Filippine, in Ciad, in Amazzonia e altri continenti – spiega mons. Domenico Sorrentino, amministratore apostolico delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno – cerchiamo di diffondere un’economia diversa che include e non discrimina, che parte dal basso e non viene calata dall’alto sfruttando persone e risorse, che poggia sui valori di San Francesco, a cui vogliamo rifarci soprattutto quest’anno in occasione dell’ottavo centenario della sua morte”. “Un anno speciale, di grazia – aggiunge il presule – perché vogliamo davvero che quei valori diventino punto di riferimento per tutti, anche per chi amministra e si occupa di economia. San Francesco spogliandosi non ha rigettato l’economia ma ne ha rifondata una nuova che si ispira al Vangelo, alla condivisione, alla partecipazione”.

Il Premio, il relativo bando 2025/2026, alcuni progetti già realizzati e la cerimonia di assegnazione che ci sarà a maggio in occasione della festa del Santuario della Spogliazione saranno presentati martedì 3 febbraio, alle 11, nella Sala Marconi di Radio Vaticana, in Piazza Pia 3, a Roma.

Interverranno card. Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero, mons. Domenico Sorrentino, amministratore apostolico delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese del Vicariato di Roma; membro della commissione valutativa del Premio, mons. Anthony Figueiredo, coordinatore del Premio, Martina Giacomel, officiale del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale (sezione ricerca e riflessione). Modererà Marina Rosati, responsabile della comunicazione della Fondazione Santuario della Spogliazione. Saranno presenti anche alcuni benefattori del Premio e ci sarà un collegamento con le Filippine dove è stato assegnato il primo premio del 2022.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /