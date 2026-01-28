Terra Santa: card. Pizzaballa ringrazia la diocesi di Mileto per il sostegno economico per la parrocchia di Gaza

Il patriarca di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa, ha espresso la sua “profonda gratitudine” per il sostegno economico della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea a favore dei bambini e delle famiglie della parrocchia S. Famiglia di Gaza duramente compiti dal conflitto in Terra Santa. “Desidero esprimerLe – ha scritto il card. Pizzaballa nel messaggio indirizzato al vescovo, mons. Attilio Nostro – la mia più viva gratitudine per tale elargizione, che si configura quale segno eloquente della Sua costante sollecitudine per il bene della Chiesa e per la comunità affidata alle nostre cure pastorali. A Lei e a tutti i fedeli della sua diocesi giunga pertanto il mio sentito ringraziamento per tale espressione di autentico spirito evangelico, mediante il quale ‘si compie il bene verso tutti’”. Grazie al sostegno di altre tre realtà presenti nel territorio calabrese (Unindustria Calabria, Ance Calabria e Comunità Maranathà Onlus), la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, aveva inviato, attraverso mons. Nostro, un contributo totale di 35.000 euro quale gesto concreto di solidarietà e vicinanza fraterna verso la popolazione della Terra Santa.

