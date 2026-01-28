Chiese di Calabria: Servizio Tutela Minori lancia la rubrica “TU-tela

“TU-tela”. Questo il nome di una rubrica promossa dal Servizio Regionale per la Tutela Minori della Conferenza Episcopale Calabra che sarà pubblicata sul sito della CEC e rilanciata nelle pubblicazioni diocesane e attraverso gli strumenti di comunicazione ecclesiali del territorio calabrese. Il titolo scelto esprime – si legge in una nota – in modo “semplice ma ricco di significato”, la prospettiva con cui il Servizio intende promuovere una “cultura della tutela, della prevenzione e della responsabilità condivisa”. Attraverso contributi formativi e riflessivi, la rubrica vuole sostenere quanti – famiglie, educatori, operatori pastorali, sacerdoti, seminaristi, giovani, volontari e professionisti dei diversi ambiti – sono quotidianamente impegnati nella custodia della dignità umana e nella costruzione di contesti sicuri e rispettosi. “TU-tela” si propone come uno spazio “stabile di sensibilizzazione, formazione e confronto”, nel quale referenti diocesani, membri delle équipe regionali e diocesane, esperti e testimoni possano offrire contributi destinati a una pluralità di destinatari e realtà ecclesiali. La rubrica nasce nella consapevolezza che la tutela “non è semplicemente un insieme di procedure, ma uno stile evangelico di cura, corresponsabilità e custodia della vita, che si radica nella comunione ecclesiale e nella condivisione del bene”. Con questo spirito, il Servizio Regionale per la Tutela Minori della CEC affida il cammino di “TU-tela” alle comunità della Calabria, perché possa “contribuire a far crescere una Chiesa sempre più attenta, consapevole e responsabile”.

