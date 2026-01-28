Giornata per la vita: Forum famiglie Campania, sabato a Caserta il convegno “Prendere cura. Custodire ogni vita, accompagnare ogni sofferenza”

In occasione della 48ª Giornata per la vita, celebrata la prima domenica di febbraio e dedicata quest’anno al tema “Prima i bambini”, il Forum delle associazioni familiari della Campania promuove a Caserta il convegno “Prendere cura. Custodire ogni vita, accompagnare ogni sofferenza”. L’iniziativa si terrà sabato 31 gennaio, alle ore 17, presso il Teatro Caserta Città della Pace e nasce come risposta corale alla Nota pastorale dei vescovi della Campania “Custodire ogni vita, accompagnare ogni sofferenza”. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito pubblico il valore della vita in ogni sua fase, con particolare attenzione alla sofferenza e alla fragilità.

La Nota dei vescovi propone un approccio profondamente umano e pastorale: non solo principi, ma prossimità, accompagnamento e responsabilità condivisa. La vita viene indicata come dono e relazione, non come proprietà individuale. In questo orizzonte, i Pastori riaffermano il “no” all’eutanasia e al suicidio assistito, richiamando con forza la necessità di una vera cultura della cura.

Ampio spazio è dedicato al tema delle cure palliative, considerate un diritto e un atto di giustizia. I vescovi denunciano la mancata piena attuazione della legge in Campania e sollecitano istituzioni e sistema sanitario a garantire a tutti un accompagnamento dignitoso fino alla fine. Al centro resta la persona, con una dignità che non viene mai meno, neppure nella malattia più grave.

Il convegno vedrà la partecipazione di mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la vita; Domenico Airoma, procuratore della Repubblica di Napoli Nord; Lucio Romano, coordinatore dell’Osservatorio di Bioetica della diocesi di Napoli; mons. Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale campana.

A moderare l’incontro sarà Nino Di Maio, presidente del Forum delle Associazioni familiari della Campania, che sottolinea: “Dobbiamo costruire una rete attorno a chi vive la sofferenza, coinvolgendo famiglie, sanità, servizi sociali e comunità. Nessuno deve sentirsi solo. Serve meno burocrazia e più accompagnamento concreto alle famiglie”.

L’iniziativa è sostenuta da una ampia rete di associazioni campane impegnate a favore delle famiglie e delle persone più fragili, tra cui Azione cattolica, Movimento dei Focolari, Federazione Progetto Famiglia, Forum delle associazioni socio-sanitarie, Movimento per la vita. “Come associazioni – aggiunge Di Maio – vogliamo promuovere una vera cultura del prendersi cura. La vita va sempre tutelata, dal concepimento al suo termine naturale. È necessario aiutare le famiglie a orientarsi tra cure, assistenza e sostegni, semplificando i percorsi e individuando riferimenti chiari”.

Con questo appuntamento, il Forum delle associazioni familiari della Campania intende offrire un contributo concreto a una riflessione ampia e condivisa, ribadendo che la vera alternativa all’eutanasia non è l’accanimento terapeutico, ma l’amore che accompagna e non abbandona, e che la vita, anche quando è fragile e segnata dal dolore, resta sempre un bene da custodire.

