Diocesi: Caritas Potenza, domani l’inaugurazione della Bottega della Solidarietà “A casa di Leo”

La Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo inaugura la Bottega della Solidarietà “A casa di Leo” domani, giovedì 29 gennaio, alle 17, presso il locale ex Poste (accanto alla Trattoria Triminiedd) in contrada Bucaletto a Potenza.

La Bottega della Solidarietà “A casa di Leo” è uno spazio rivolto alle persone e alle famiglie che attraversano una temporanea difficoltà economica. Si configura come un piccolo market solidale, rifornito di beni alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e della casa, cancelleria e materiale scolastico. I beni sono gratuiti e vengono acquisiti dalle famiglie beneficiarie attraverso una card a punti, all’interno di un percorso personalizzato di accompagnamento. L’accesso alla Bottega rappresenta uno strumento concreto per riordinare e valorizzare le risorse familiari, favorendo il raggiungimento di una maggiore autonomia.

La benedizione dei locali sarà officiata dal vicario episcopale, don Antonio Savone. Parteciperanno all’inaugurazione Francesco Giuzio, assessore del Comune di Potenza, e Pasquale Pepe, vicepresidente della Regione Basilicata.

