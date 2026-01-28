Diocesi: Bologna, le celebrazioni del card. Zuppi per le Giornate per la vita, del Seminario e della vita consacrata

Sabato 31 gennaio, alle 15, all’Arco del Meloncello (via Saragozza, 235) l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, guiderà il pellegrinaggio fino al santuario della Madonna di San Luca dove celebrerà la liturgia nell’ambito della Giornata per la vita.

“Il tema di quest’anno ‘Prima i bambini!’ – afferma don Gabriele Davalli, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia – è un invito che vogliamo rivolgere come Équipe del nostro Ufficio a tutti coloro che sentono il desiderio e la volontà di essere comunità che accoglie, custodisce e celebra la vita: vorremmo esprimere il desiderio profondo di essere accanto a chi affronta, con fatica e nelle difficoltà, il cammino per diventare madre e padre, o a chi si sente addirittura nella disperazione. Con questo spirito invitiamo a partecipare al pellegrinaggio al santuario Madonna di San Luca di sabato prossimo”.

Domenica 1° febbraio, alle 11.15, nella chiesa dei Santi Savino e Silvestro a Corticella (via San Savino, 8) l’arcivescovo presiederà la messa per l’inizio delle celebrazioni in occasione del centenario di presenza delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice presso la Parrocchia.

Alle 17.30 in cattedrale l’arcivescovo celebrerà la liturgia nella Giornata diocesana del Seminario che ha come tema “Considerate la vostra chiamata, fratelli (1 Cor 1,26)” e conferirà il ministero dell’accolitato al seminarista bolognese Gabriele Craboledda e quello del lettorato a Elias Amirkhani e a Paolo Kamran Soltani, seminaristi del Vicariato apostolico di Istanbul dei latini. La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“La Giornata del Seminario di quest’anno – afferma mons. Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario arcivescovile – ci invita a guardare al futuro attraverso la preghiera e la vicinanza ai seminaristi che hanno donato la loro vita al Signore, rispondendo alla chiamata al Sacerdozio per una comunione di vita più stretta con Lui e a servizio delle comunità. Un richiamo a prendere a cuore il Seminario come casa di tutti, un luogo dove coltivare il futuro con speranza”.

Lunedì 2 alle 19 in cattedrale l’arcivescovo presiederà la messa nella Festa della Presentazione di Gesù al Tempio e nella 30ª Giornata della vita consacrata. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube “12Porte”.

“Il 2 febbraio di trent’anni fa – spiega suor Chiara Cavazza, direttrice dell’Ufficio diocesano per la vita consacrata – san Giovanni Paolo II istituiva questa Giornata. Desideriamo ricordare i tre motivi che lo portarono a tale scelta: il ringraziamento per il grande dono della vita consacrata e la molteplicità dei suoi carismi; il legame indissolubile con l’intera comunità cristiana, costituita da fratelli e sorelle consacrati nel Battesimo; e l’opportunità di rinnovare con slancio la nostra missione e testimonianza nel mondo”.

