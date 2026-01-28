Diocesi: mons. Fragnelli (Trapani), “nomina don Giardina a sottosegretario Cei un segno di grande fiducia che onora presbitero e tutta la nostra comunità”

“Don Alberto Giardina è stato chiamato a un servizio di maggiore responsabilità nella Conferenza episcopale italiana. È un segno di grande fiducia che onora il nostro presbitero e tutta la comunità diocesana. Ci sentiamo a lui più vicini in questo momento e gli assicuriamo il nostro fraterno ricordo alla Madonna di Trapani, ispiratrice del nostro stupore di fede e della nostra semina di speranza nella Chiesa di oggi”. Lo afferma il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, commentando la nomina, da parte del Consiglio episcopale permanente, di don Alberto Giardina a sottosegretario della Conferenza episcopale italiana. Dal giugno 2022 svolge in Cei il servizio di direttore dell’Ufficio liturgico nazionale.

Don Alberto Giardina, nato nel 1978 e ordinato nel 2004, ha ricoperto diversi incarichi in ambito pastorale e amministrativo nella diocesi di Trapani. Attualmente è cancelliere vescovile e direttore dell’Ufficio liturgico diocesano. È impegnato anche nella docenza e nella ricerca. Insegna alla Facoltà teologica di Sicilia e presso le Università della Santa Croce e Salesiana di Roma. È autore di testi a carattere scientifico e pastorale.

