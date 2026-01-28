Diocesi: Manfredonia, al via il laboratorio formativo su etica, economia e valorizzazione della risorsa idrica

Prende il via oggi, a Manfredonia, “Per Sora Nostra Acqua”, il laboratorio formativo su etica, economia e valorizzazione della risorsa idrica promosso dall’Ufficio di Pastorale sociale dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo in sinergia con Isde Italia (Associazione medici per l’ambiente) sez. di Foggia, Associazione italiana insegnanti di geografia, Comunità Laudato si’ di San Giovanni Rotondo.

L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di sensibilizzare i cittadini, le comunità cristiane e i professionisti a un uso responsabile dell’acqua, bene vitale spesso al centro di conflitti e sfide economiche.

In programma quattro incontri aperti a tutti i cittadini, in particolare a operatori pastorali, docenti, giovani universitari e esperti del settore. Sarà possibile partecipare in presenza o anche online attraverso la piattaforma Zoom.

Il percorso si articolerà in appuntamenti di 2 ore ciascuno presso diverse sedi a Manfredonia. Questa sera (dalle 18.30 alle 20.30), presso la parrocchia Spirito Santo, si approfondirà la tematica “Ecologia integrale e dell’enciclica Laudato si’”: dopo l’introduzione di Renato Sammarco, presidente di Isde Italia sez. di Foggia, interverrà Michele Illiceto, docente di Filosofia presso Facoltà teologica pugliese. Il 12 febbraio (dalle 17 alle 19), presso l’auditorium Valentino Vailati, ci si soffermerà su “Il valore dell’acqua per agricoltura ed economia”: dopo l’introduzione di Sammarco prenderà la parola Massimo Monteleone, docente Dipartimento di Agraria presso Università degli studi di Foggia. Il 4 marzo (dalle 19 alle 21), presso la parrocchia Santissima Trinità, de “L’acqua come bene vitale e fattori di conflitto” parlerà Sacha De Giovanni, dottorato in Geopolitica e Geoeconomia e presidente di Aiig Foggia, introdotto da Massimiliano Arena, direttore della Pastorale sociale diocesana. Chiusura il 12 Marzo 2026 (dalle 19 alle 21), presso la parrocchia Sacra Famiglia, con “Come educare alla valorizzazione? Laboratorio di educazione ambientale per scuole e parrocchie” curato dalla Comunità Laudato si’ di San Giovanni Rotondo; introdurrà i lavori Massimiliano Arena.

