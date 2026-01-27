Unità dei cristiani: Fermo, sabato 31 gennaio celebrazione ecumenica in cattedrale 

Momento importante quello che si vivrà nell’arcidiocesi di Fermo sabato prossimo, 31 gennaio, in Cattedrale, con inizio alle ore 17.30. Organizzato dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, l’arcivescovo di Fermo e l’incaricata regionale e diocesana per l’ecumenismo, Viviana De Marco, invitano a vivere insieme una Celebrazione Ecumenica in Cattedrale. L’occasione è data dalla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2026, che si è svolta quest’anno dal 18 al 25 gennaio. Durante la celebrazione, si ricorderà anche il 60° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II e della cancellazione delle scomuniche tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Presiede la celebrazione mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, insieme ai delegati nel Consiglio delle Chiese cristiane delle Marche per la Chiesa Avventista del Settimo giorno, Chiesa Battista, Chiesa Ortodossa di Costantinopoli, chiesa Ortodossa di Romania. Animerà la liturgia il coro bizantino della Cattedrale Ortodossa di Rimini. La celebrazione è aperta a tutti.

