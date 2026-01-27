Ue-India: Von der Leyen, “creata una zona di libero scambio di due miliardi di persone. Cooperazione basata su regole”

(Photo European Commission)

“L’Unione europea e l’India fanno la storia, approfondendo il partenariato tra le più grandi democrazie del mondo. Abbiamo creato una zona di libero scambio di due miliardi di persone, con entrambe le parti destinate a guadagnare economicamente”. Così si è espressa Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, dopo la storica firma. “Abbiamo inviato un segnale al mondo che la cooperazione basata su regole produce ancora grandi risultati. E, soprattutto, questo è solo l’inizio: costruiremo su questo successo e svilupperemo le nostre relazioni per essere ancora più forti”. Dichiarazioni che rimandano da una parte ai dazi di Trump, che contrastano il commercio internazionale; e dall’altra l’accordo Mercosur, per gli scambi economici e commerciali, siglato da Ue e Paesi dell’America Latina, che però è ancora al vaglio delle istituzioni di Bruxelles.





In un comunicato della Commissione si legge: “Ue e l’India hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio storico, ambizioso e commercialmente significativo, il più grande mai concluso da entrambe le parti. Rafforzerà i legami economici e politici tra la seconda e la quarta economia mondiale, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e sfide economiche globali, sottolineando il loro impegno congiunto per l’apertura economica e il commercio basato su regole”. Ue e l’India commerciano già beni e servizi per un valore di oltre 180 miliardi di euro all’anno, sostenendo – secondo la Commissione – “quasi 800mila posti di lavoro nell’Ue”.