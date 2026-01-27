Libri: Roma, domani un incontro su etica ed economia, alla presenza del card. Parolin

Domani, alle 18.30, si terrà presso la Sala Pia dell’Università Lumsa l’incontro “Etica ed economia”, evento organizzato dal Dipartimento Gepli dell’Università Lumsa in collaborazione col Movimento delle Scuole Etica ed economia nel mondo per discutere di etica ed economia. L’occasione è data dalla presentazione del libro “Impresa e società. Le persone intelligenti fanno il Bene” di Tullio Chiminazzo (2026, Armando Editore, Roma). L’incontro – in presenza ma fruibile anche in streaming – sarà aperto dai saluti di Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa. Interverranno il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano; Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri (in attesa di conferma); Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato; Luigino Bruni, ordinario di Economia politica presso l’Università Lumsa; Filippo Giordano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne (Gepli) dell’Università Lumsa. Gli interventi saranno moderati dal giornalista Alberto Michelini, responsabile per i Rapporti istituzionali del Movimento delle scuole Etica ed economia nel mondo. Sarà presente l’autore del libro “Impresa e società – Le persone intelligenti fanno il Bene”, Tullio Chiminazzo.

