Chiese di Calabria: Tribunali ecclesiastici, il 30 gennaio l’inaugurazione dell’anno giudiziario

Sarà mons. John Joseph Kennedy, segretario della Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della sede con una relazione su “Ratio e presupposti del processo penale amministrativo canonico: questioni irrisolte e prospettive” ad inaugurare, il prossimo 30 gennaio, a Reggio Calabria, l’anno giudiziario dei Tribunali ecclesiastici calabri alla presenza di tutti i vescovi della Calabria. I lavori saranno introdotti dai saluti di mons. Fortunato Morrone, arcivescovo Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra, che interverrà in qualità di moderatore del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro, e di mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e moderatore del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro di appello. L’incontro proseguirà con l’esposizione della relazione dei vicari giudiziali, mons. Vincenzo Varone e mons. Erasmo Napolitano, chiamati a illustrare l’andamento e i dati relativi all’attività svolta dai rispettivi Tribunali.

