Giorno della Memoria: Telepace, oggi “Quante vite salvate” su Giorgio Perlasca

“Io vorrei che specialmente le giovani generazioni si interessassero a questa mia storia unicamente per pensare, oltre a quello che è successo, a quello che potrebbe accadere. E a saper opporsi a violenze del genere se mai dovessero ritornare”. Sono parole del testamento spirituale di Giorgio Perlasca, “Giusto Tra le Nazioni”, riportate dal figlio Franco, nel programma “Quante vite salvate”, in onda questa sera alle 20.15 e alle 23.15 su Telepace, in occasione del Giorno della Memoria. Franco Perlasca ricorda la vita di suo padre, l’impegno per la salvezza di 5.200 ebrei, una vicenda taciuta per quasi 45 anni. E che va ancora raccontata. Telepace è visibile sul canale digitale terrestre 76 per il Veneto e Mantova (Roma e Rieti 75) e in streaming dal sito www.telepace.it o sull’app.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /