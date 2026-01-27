Fondazione Ratzinger: rinnovati gli organi istituzionali, don Roberto Regoli nuovo presidente

“Il Santo Padre Leone XIV e il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, hanno provveduto al rinnovo delle cariche della Fondazione Ratzinger – Benedetto XVI. Al papa e al segretario di Stato il ringraziamento per la loro attenta benevolenza verso l’istituzione. Personalmente ringrazio per la fiducia accordatami, a cui voglio corrispondere nel migliore dei modi che potrò”. Don Roberto Regoli saluta così la sua nomina a presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, le cui cariche hanno una durata quinquennale. Essendo terminato nel 2025 il quinquennio precedente, la Segreteria di Stato, a cui la Fondazione fa riferimento, ha provveduto al loro rinnovo e agli avvicendamenti opportuni. “Di fronte abbiamo un quinquennio avvincente”, commenta il nuovo presidente: “Tra i primari impegni vi sarà la celebrazione del centenario della nascita di Joseph Ratzinger (1927-2027), a cui stiamo provvedendo già da mezzo anno con la programmazione di iniziative convegnistiche, di pubblicazioni, mostre e concerti che coinvolgeranno molti paesi di tutti i continenti. L’eredità di Ratzinger, teologo e papa, è molto viva, anche pastoralmente, in quanto fonte e conferma di molti percorsi personali di conversione nel mondo. La vivacità del suo pensiero non ha solo qualcosa da dire, ma può apportare un contributo significativo ai dibattiti teologici e culturali del nostro tempo”. Il nuovo Consiglio di Amministrazione (nomina del Segretario di Stato) della Fondazione Ratinger è composto da mons. Georg Gänswein, Achim Buckenmaier, Francesca Bazoli e Alberto Gasbarri. Il Comitato Scientifico (nomina del Santo Padre) è formato dai cardinali Kurt Koch e Ángel Fernández Artime e dai monsignori Salvatore Fisichella, Rudolf Voderholzer e Bruno Forte. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal presidente, Aurelio Ingrassia (nomina della Segreteria per l’Economia), e da Andrea Filippi e Giuseppe Mascarucci (nomina della Segreteria di Stato).

