Cinema: Giffoni, a Ferrara dal terza tappa di School Experience 5

(Foto Giffoni Experience)

Riprende il viaggio di School Experience 5. Nuovo appuntamento in Emilia Romagna, con Ferrara che sarà protagonista da mercoledì 28 a venerdì 30 della terza tappa dell’iniziativa realizzata da Giffoni Experience nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola, promosso dal Ministero della Cultura (Mic) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim).

La tre giorni in Emilia Romagna avrà come partner l’Associazione MusicFilm di Ferrara, da un decennio risorsa fondamentale per lo sviluppo di attività culturali sul territorio. Oltre mille gli alunni che saranno protagonisti nella tre giorni di School Experience 5, provenienti da: Iis Luigi Einaudi, Ic Giorgio Perlasca, Ic Filippo De Pisis, Ic Alda Costa, Ic Guido Bentivoglio di Poggio Renatico, Ic Giacomo Leopardi di Castelnuovo Rangone. Una tre giorni in cui prima l’auditorium dell’Iis Luigi Einaudi e successivamente il Cinema Apollo diventeranno il centro per la visione dei prodotti audiovisivi ma in particolar modo per il confronto e la formazione attraverso il cinema, coinvolgendo le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Centrali i temi considerati generazionali: la lotta al bullismo e alle discriminazioni, l’identità e l’inclusione, le fragilità emotive, le relazioni amicali e familiari, l’amore per la natura e il rispetto dell’ambiente.

Al termine delle proiezioni, ogni giorno, gli studenti partecipano a dibattiti guidati e votazioni digitali, inoltre gli alunni della scuola secondaria di secondo grado prenderanno parte al Movie Lab, una lezione di cinema interattiva per guidare i giovani alla comprensione del linguaggio audiovisivo, dando loro la possibilità di costruire una scena cinematografica.

School Experience 5 – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro – proseguirà nel Lazio a Ceccano (9-13 febbraio), per continuare in Lombardia a Melzo (2-6 marzo) e in Basilicata a Montescaglioso (13-17 aprile). La sezione campana prevedrà tappe in Alta Irpinia, a Eboli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani per poi concludere il percorso a Giffoni Valle Piana (4-8 maggio).

School Experience – con ben 120 giorni di attività – coinvolgerà 17.879 studenti, 1.962 docenti e 192 plessi scolastici per un totale di 3.609 scuole di ogni ordine e grado. Alla realizzazione dell’evento partecipano attivamente 32 esperti e 45 organizzatori, confermandosi un festival educativo diffuso capace di unire cinema, scuola e territorio.