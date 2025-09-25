Premio Cardinale Giordano: il 29 settembre la cerimonia di premiazione a Napoli

Sarà l’arcivescovo di Napoli, il card. Domenico Battaglia, presidente del Premio cardinale Michele Giordano, a premiare i vincitori della XIII edizione del riconoscimento intitolato al porporato lucano per diciannove anni alla guida dell’arcidiocesi partenopea. La cerimonia si svolgerà lunedì prossimo, 29 settembre, alle 16, a Napoli, nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13). Prima della premiazione – informano i promotori dell’iniziativa – il cardinale Battaglia presiederà un momento di preghiera nella cappella della Basilica dove sono sepolti i cardinali Michele Giordano e Corrado Ursi, scomparsi rispettivamente quindici e ventidue anni fa. Il riconoscimento ha il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei giornalisti della Campania. “Antipapi” (Laterza) di Mario Prignano, caporedattore centrale del Tg1, è il libro vincitore della XIII edizione del Premio. Lo ha deciso all’unanimità la commissione del riconoscimento composta dai giornalisti Francesco Antonio Grana (segretario del premio e vaticanista de Il fatto Quotidiano), Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania), Antonello Perillo (condirettore della Tgr), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Corriere del Mezzogiorno). Secondo classificato il volume “Mafie e Chiesa” (Rcs) di Annachiara Valle, vaticanista di Famiglia Cristiana. Terzo posto per il testo “Camminare insieme” (Ave) di Enzo Romeo, vaticanista del Tg2. Inoltre, la commissione ha assegnato un premio speciale al libro “Linea segreta” (San Paolo) di Antonio Preziosi, direttore del Tg2. Menzioni speciali per i volumi “Sui fiumi di Babilonia” (Armando) di Giorgio Di Bernardo, giornalista aerospaziale, e “La carità del Papa” (Editoriale Romani) di Andrea Gagliarducci, vaticanista di Aci Stampa, e mons. Stefano Sanchirico, officiale dell’Archivio Apostolico Vaticano. Infine, la presidenza del riconoscimento, in via straordinaria, ha assegnato un premio speciale al documentario “León de Perú” prodotto dalla Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede e realizzato dai giornalisti Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro.

