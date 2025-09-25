Centro San Fedele: a Milano “Rallentare – Festival dei ritmi sostenibili”

“Rallentare – Festival dei ritmi sostenibili” è un evento culturale in programma il 4 ottobre nel centro di Milano, presso gli spazi della Fondazione culturale San Fedele. L’iniziativa è parte delle celebrazioni per il 75° anniversario della pubblicazione di “Aggiornamenti Sociali”, rivista della Fondazione dei Gesuiti, e si propone “come un percorso multidisciplinare unico nel panorama culturale italiano: un invito a ripensare i ritmi quotidiani e a vivere la musica e l’arte come esperienze immersive e contemplative, per favorire riflessione critica, partecipazione attiva e nuovi immaginari sociali fondati sull’ecologia integrale, a dieci anni dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”.

“È possibile – si è chiesto il direttore di Aggiornamenti Sociali, padre Giuseppe Riggio – rallentare nella nostra società senza che questo suoni come una fuga per chi non è d’accordo o sia vissuto come una parentesi temporanea? Si può essere appieno inseriti nelle dinamiche odierne, ma con un ritmo diverso? A partire da queste domande vogliamo alimentare il dibattito su come abitiamo luoghi e relazioni che compongono le nostre vite. E in una città frenetica e complessa come Milano, questi aspetti sono ancora più importanti”.

Con il festival “Rallentare”, la Fondazione San Fedele “rinnova la sua vocazione alla ricerca di nuovi paradigmi culturali, dove arte, musica e pensiero critico si intrecciano per esplorare vie inedite in cui la dimensione spirituale si incarna oggi nella vita quotidiana”, si legge in una nota.

Il Festival proporrà tavole rotonde, laboratori, percorsi artistici e spirituali, passeggiate urbane, mostre e attività per giovani e giovanissimi. Tra gli ospiti: Elsa Fornero, Elena Granata, Luca Mercalli, Federico Cabitza, Ivana Pais, Simone Romagnoli, Paolo Bovio, Fabio Carminati, Vania De Luca, Luciana Grosso. Il Festival si concluderà nell’auditorium San Fedele con la proiezione acusmatica del film d’animazione “Flow. Un mondo da salvare”, vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior film di animazione. Programma completo, maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito rallentare.org.

