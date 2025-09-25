Germania: mons. Stefan Heße (Amburgo), “non si può dare la colpa ai migranti per i problemi che abbiamo nel nostro Paese”

Dieci anni dopo “l’estate dei rifugiati” del 2015, i vescovi cattolici tedeschi hanno sottolineato i successi della politica di integrazione. “Non dimentichiamo tutto ciò che abbiamo realizzato negli ultimi dieci anni”, ha affermato mercoledì il vescovo dei rifugiati mons. Stefan Heße, arcivescovo di Amburgo, durante i lavori dell’assemblea plenaria autunnale della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) a Fulda. “Per molte persone nel nostro Paese, i rifugiati sono diventati naturalmente vicini, colleghi e amici. Una parte significativa dei rifugiati siriani arrivati in Germania nel 2015 ora lavora – e la tendenza continua a crescere”. L’arcivescovo Heße, rappresentante della Dbk per i rifugiati, ha messo in guardia dal “dare la colpa ai migranti per i problemi che abbiamo nel nostro Paese. Li avremmo anche senza i migranti”. La Germania ha problemi in settori come ferrovie, trasporti e scuole che devono essere risolti: “ma i migranti non sono in alcun modo responsabili di questo”, ha sottolineato Heße. Le difficoltà nell’integrazione dei rifugiati devono essere prese sul serio e risolte, ha chiesto l’arcivescovo: questo vale, ad esempio, per le lamentele dei comuni che oppongono il raggiungimento dei propri limiti nell’accoglienza dei richiedenti asilo o nell’istruzione scolastica dei bambini rifugiati. “Ciò di cui non abbiamo bisogno, tuttavia, sono dibattiti polemici e competizioni per indebolire i rifugiati”, ha affermato Heße, per il quale la Germania ha compiuto grandi progressi nell’integrazione dei rifugiati negli ultimi dieci anni. Nel frattempo, anche all’interno della Chiesa prevale un clima più duro. L’impegno per i rifugiati è sempre più messo in discussione. Tuttavia, la Chiesa non deve allentare la presa su questo fronte. Secondo la Dbk, la Chiesa cattolica in Germania ha speso almeno 1,1 miliardi di euro per gli aiuti ai rifugiati dal 2015, di cui circa il 60% all’estero e il 40% in Germania. Secondo un sondaggio del 2023 sui membri della Chiesa, l’80% dei cattolici e il 73% di coloro che non hanno un’affiliazione religiosa lo hanno valutato positivamente.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /