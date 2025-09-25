Giubileo 2025: in 9mila dalla Toscana in pellegrinaggio a Roma. L’11 ottobre celebrazione in piazza San Pietro con il saluto di Leone XIV

Papa Leone XVI darà il suo saluto ai circa novemila toscani che sabato 11 ottobre saranno in piazza San Pietro per il Giubileo. Le diocesi della Toscana infatti hanno deciso di vivere insieme il pellegrinaggio regionale: pullman e treni partiranno nella notte da varie zone della Toscana per raggiungere Roma, accompagnati dai loro vescovi. I fedeli – viene spiegato in un comunicato – potranno accedere nella piazza dalle 9. Dalle 10 alle 11 ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione mediante i sacerdoti che, nei settori della piazza, saranno a disposizione per ascoltare le confessioni. Alle 11 inizierà la preghiera comunitaria in preparazione alla celebrazione giubilare con la recita del Rosario, al termine del quale è previsto il saluto di Papa Leone XIV. Alle 12.30 la messa giubilare, presieduta dal card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, e concelebrata dai vescovi e sacerdoti delle diocesi toscane. Al termine della celebrazione, il passaggio della Porta Santa della basilica di San Pietro, che permette di ottenere l’indulgenza plenaria prevista per il Giubileo, e la visita alla tomba di Pietro.

