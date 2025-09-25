Carlo Acutis: nuovo videoclip sul “pellegrino digitale” della cantautrice italiana Mirael con la band brasiliana Fé Major

Si intitola “Acutis, pellegrino digitale!” il nuovo videoclip musicale della cantautrice italiana Mirael in featuring internazionale con la band brasiliana Fé Major. Una novità discografica di música sertaneja ora disponibile anche su Spotify e tutti gli store digitali.

La produzione nasce tra Brasile e Italia per festeggiare con ritmo travolgente ed irresistibile la canonizzazione del giovane “pellegrino digitale” san Carlo Acutis. La tua eredità “non è solo digitale” racconta il brano tra le righe di un testo semplice ma profondo come il codice utilizzato da Acutis, l’amore. Nel linguaggio digitale – dice la canzone – il giovane ha intrecciato “fili di speranza”. Nel linguaggio divino, invece, “tu sei chi sei”: questo il messaggio con cui Carlo invitava i coetanei ad essere se stessi in un mondo dove – diceva – “tutti nasciamo originali, molti moriamo fotocopie”.

“Un modo digitale di celebrare il santo del web – spiega Mirael – una straordinaria occasione per offrire un contributo musicale ai festeggiamenti internazionali di uno degli eventi più importanti del nostro tempo. Esperienza stupenda produrre con la band Fé Major e forse anche un bellissimo regalo di Carlo Acutis per me e per giovani di tutto il mondo. Invito a guardare e condividere il videoclip tra i giovani e tra i propri contatti per regalarsi e regalare un po’ della forza interiore di Carlo Acutis”.

“Nel mondo digitale tessesti il tuo cammino” l’incipit del brano dedicato al giovane pellegrino digitale molto popolare in Brasile specie per uno dei miracoli attestati per la sua canonizzazione: la straordinaria guarigione di Matheus Vianna, bambino brasiliano di sei anni affetto da pancreas anulare e miracolosamente guarito nel 2013 dopo essersi accostato ad una reliquia del giovane santo.

“Acutis, pellegrino digitale!” è un nuovo brano che Mirael inserirà nella scaletta dei concerti del suo “Sentire l’Amore tour” tra le città italiane.