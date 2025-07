Leone XIV: card. Czerny, “la prossima settimana a Castel Gandolfo celebrerà la prima messa per la custodia del creato”

La prima messa con il nuovo formulario per la custodia del creato sarà celebrata dal Papa la prossima settimana, a Castel Gandolfo. Lo ha detto il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, presentando oggi in sala stampa vaticana il relativo decreto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. A quanto si apprende, la data per la speciale celebrazione potrebbe essere mercoledì prossimo, 9 luglio. “Il formulario sarà utilizzato la prossima settimana da Papa Leone XIV nel Borgo Laudato si’, a Castel Gandolfo”, ha reso noto il cardinale, ricordando che “secondo le norme liturgiche, questo formulario potrà essere usato per chiedere a Dio la capacità di custodire la creazione”. “Quello del creato non è un tema che si va ad aggiungere, ma è sempre presente nella liturgia cattolica”, ha sottolineato il porporato: “Con questa messa, la Chiesa offre un sostegno liturgico, spirituale e comunitario per la cura che tutti dobbiamo prestare nei confronti della natura, la nostra casa comune. Tale servizio è davvero un grande atto di fede, speranza e carità. Questa messa è motivo di gioia. Rinnova la nostra gratitudine, rafforza la nostra fede e ci invita a rispondere con cura e amore, in un sentimento sempre crescente di meraviglia, rispetto e responsabilità. Ci chiama ad essere fedeli amministratori di ciò che Dio ci ha affidato nelle nostre scelte quotidiane e nelle politiche pubbliche, così come nella preghiera, nel culto e nel modo con cui viviamo nel mondo”.

