Cinema: Ente dello Spettacolo, al Lecco Film Fest in anteprima nazionale “Le città di pianura” di Francesco Sossai

“Le città di pianura” di Francesco Sossai sarà presentato in anteprima nazionale alla sesta edizione del Lecco Film Fest, il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. La proiezione, che si terrà nella giornata conclusiva del festival, il 6 luglio alle 21, nell’arena estiva di Piazza Garibaldi, sarà preceduta dall’incontro con l’attore Filippo Scotti e con la produttrice Marta Donzelli. Quest’ultima, in occasione dell’evento, riceverà inoltre il Premio Lucia, riconoscimento del Lecco Film Fest dedicato al talento e all’impegno femminile nel mondo del cinema, a quelle figure straordinarie che con la loro arte, sensibilità e visione contribuiscono a rinnovare e arricchire il panorama cinematografico italiano. Presentato nella sezione Un Certain Regard allo scorso festival di Cannes e prossimamente nelle sale distribuito da Lucky Red, “Le città di pianura” vede protagonisti Carlobianchi (Sergio Romano) e Doriano (Pierpaolo Capovilla), due spiantati cinquantenni, con un’ossessione comune: andare a bere l’ultimo bicchiere. Una notte, vagando in macchina da un bar all’altro, si imbatteranno per caso in Giulio (Filippo Scotti) un timido studente di architettura: l’incontro con questi due improbabili mentori trasformerà profondamente Giulio nel suo modo di vedere il mondo e l’amore, e di immaginare il futuro. Nel cast anche Andrea Pennacchi e Roberto Citran. Musiche di Krano. Le città di pianura” è una produzione Vivo film con Rai Cinema, in coproduzione con Maze pictures; prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, coprodotto da Philipp Kreuzer e Cecilia Trautvetter; con il sostegno di Eurimages – Council of Europe, MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione del Veneto, Fondazione Veneto Film Commission.

