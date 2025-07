Leone XIV: approva nuova Messa per la custodia della creazione

Una Messa per la custodia del creato, con un apposito formulario che si aggiunge al Messale Romano. È la scelta del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, formalizzata oggi tramite il relativo decreto e approvata dal Papa. “In questo tempo appare evidente che l’opera della creazione è seriamente minacciata a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha affidato alla nostra cura”, vi si legge. Per questo motivo – si spiega nel documento – si ritiene opportuno aggiungere alle Missae “pro variis necessitatibus vel ad diversa” (per varie necessità o per diverse, ndr.) del Messale Romano il formulario della Missa “pro custodia creationis” (per la custodia della creazione, ndr.). Nell’Eucaristia “il mondo, che è uscito dalle mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione”, si ricorda nel documento, in latino: “nel Pane eucaristico ‘la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l’unificazione con il Creatore stesso’”, le affermazioni sulla scorta di Benedetto XVI e della Laudato si’ di Papa Francesco: “Perciò l’Eucaristia è anche fonte di luce e di motivazione per le nostre preoccupazioni per l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di tutto il creato”. Papa Leone, si legge ancora nel decreto firmato dal prefetto, card. Arthur Roche, e dal segretario del citato Dicastero, mons. Vittorio Francesco Viola, “ha approvato e dato ordine di divulgare questo formulario insieme con le adeguate letture bibliche”, redatto in lingua latina e allegato al decreto odierno.

