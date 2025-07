Diocesi: mons. Rega (San Marco A.) ai turisti, “scoprire i nostri luoghi sacri” e “riflettere sui valori di solidarietà e pace”

“La nostra diocesi si presenta come un luogo poliedrico di fede, speranza e condivisione, dove le tradizioni secolari si intrecciano con il calore dell’accoglienza. Le vacanze estive rappresentano un’opportunità per andare alla scoperta degli angoli più suggestivi dei nostri paesi, per lasciarsi incantare dalla trasparenza del nostro mare e dalla maestosità dei monti, e per ammirare la bellezza delle nostre chiese e delle opere d’arte che esse custodiscono”. È quanto scrive il vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Stefano Rega, in un messaggio rivolto ai turisti che in questi giorni giungono in Calabria per trascorrervi un periodo di vacanza. Il presule invita, “nella salutare alternanza tra il riposo fisico e il ristoro dello Spirito”, a “scoprire i nostri luoghi sacri, a riflettere sui valori di solidarietà e pace che ci uniscono, e a trovare in questo percorso un momento di rinnovata spiritualità”. “Vi accoglieranno — scrive — i nostri cari sacerdoti e i nostri laici nelle parrocchie, dove troverete spazi aperti per tonificare il cuore con l’ascolto della Parola di Dio e la celebrazione eucaristica. L’Anno Giubilare della Speranza scandirà tutto il tempo estivo”. Mons. Rega ricorda le chiese e i santuari designati come mete giubilari, dove sarà possibile vivere l’esperienza dell’indulgenza plenaria. “In questi luoghi — conclude — troverete la disponibilità dei sacerdoti per le confessioni, così da poter vivere pienamente la pratica dell’indulgenza plenaria”.

