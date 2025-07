Giubileo 2025: Teramo, da domani l’evento “La conoscenza anima della speranza” con mons. Leuzzi

Torna, nell’ambito del Giubileo della Speranza, il Terzo Meeting “La Scienza per la Pace”, organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo e promosso in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi e i Centri di Ricerca operanti nella provincia di Teramo. Tema del simposio “La conoscenza anima della speranza. Percorsi di ricerca”, e sarà sviluppato in due giornate domani, venerdì 4 luglio, dalle ore 9 alle ore 18, all’interno del Parco della Scienza di Teramo e sabato 5 luglio, dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la struttura di Casa Maria Immacolata a Giulianova (TE), che tornerà ad aprire le sue porte proprio in occasione del Meeting. In apertura dell’evento interverrà, tra gli altri, il Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, mons. Dario Viganò. Tanti i relatori di fama nazionale e internazionale che parteciperanno alla due giorni interdisciplinare, accomunati dalla volontà, quanto mai urgente, di mettere la ricerca al servizio della speranza. “Senza un rinnovato desiderio di conoscere non sarà possibile promuovere il protagonismo della persona umana nella costruzione della società”, dice il vescovo di Teramo-Atri mons. Lorenzo Leuzzi: i Centri di ricerca sono “chiamati ad essere segni di speranza aprendo percorsi nuovi di conoscenza per affrontare con fiducia e serenità le sfide della realtà sia naturale che sociale evitando ogni forma di emarginazione e di strumentalizzazione della persona umana”. Per Mauro Dolci, direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo il sapere è “la base del progresso umano e per questo ogni scienziato è concretamente impegnato al servizio della comunità. L’unitarietà dei saperi, unico vero strumento per realizzare tutto ciò, è al centro del Meeting, in cui relatrici e relatori porteranno i loro contributi basati su conoscenze, esperienze e prospettive diverse e complementari. È un invito a riconoscere nella conoscenza la linfa vitale di ogni speranza, e a farne uno strumento di crescita collettiva”. La riapertura di Casa Maria Immacolata a Giulianova in occasione del Meeting rappresenterà il primo passo verso l’avvio all’interno della struttura della Cittadella della Conoscenza, promossa dal Centro per la Teologia “San Paolo VI” e dal Centro Ricerca della Piccola Opera Charitas. Venerdì 4 luglio alle ore 19.15 nel Duomo di Teramo sarà celebrata una Messa giubilare dei ricercatori presieduta dal mons. Leuzzi.

