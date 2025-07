Diocesi: Avezzano, anche al vescovo Massaro un riconoscimento per il Premio internazionale Carlo I D’Angiò. Stasera la cerimonia nel Cortile della Curia

Anche il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, riceverà un riconoscimento durante la cerimonia di consegna del Premio internazionale Carlo I D’Angiò che sarà ospitata questa sera, dalle 20.30, nel Cortile della Curia vescovile di Avezzano. Si tratta del Sigillo abbaziale Santa Maria della Vittoria, mentre a padre Daniele Di Sipio, rettore della basilica San Bernardino da Siena (L’Aquila), verrà consegnato il Riconoscimento “Uomini e popoli per la pace”.

Il Premio internazionale D’Angiò, giunto alla XIX edizione, è un prestigioso riconoscimento attribuito annualmente a personalità che si sono distinte nei diversi campi: culturale, storico, artistico, attuando una costante promozione e crescita del nostro Paese e in particolare della regione Abruzzo nel mondo. Consiste in una splendida opera d’arte scultorea forgiata nel bronzo, realizzata dal maestro Egidio Ambrosetti, che riproduce il disco-corazza del popolo dei Marsi, con il rilievo del re Carlo D’Angiò a cavallo, su una faccia, mentre sull’altra il simbolo abbaziale dell’abbazia cistercense francese di Santa Maria della Vittoria; il tutto sormontato da guglie e nuvole che rappresentano le Alpi e quindi il contatto diretto della nostra nazione con i cugini d’oltralpe, tedeschi e francesi, che si contesero nel territorio dei Marsi, presso Scurcola Marsicana, nel 1268, il Regno delle due Sicilie.

Per l’edizione di quest’anno è stato scelto il claim “Uomini e popoli tra cultura e pace” e, in occasione del Giubileo, è stata scelto come location – spiegano gli organizzatori – un luogo legato al particolare anno in corso. L’evento è organizzato e proposto da Centro studi Carlo I D’Angiò, diocesi di Avezzano e Comune di Avezzano, con il patrocinio del Ministero del turismo, beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica dell’Aquila e Teramo, Enit, Centro europeo cultura turismo e spettacolo, Aiccre, Anci, Fondazione Carispaq. Il premio vede da quindici anni la partecipazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo con una sezione dedicata a “Uomini e popoli tra cultura e storia”.

A ricevere il premio saranno Piero Cipollone (economia/finanza), Edmondo Cirielli (istituzioni), Marco Villani (istituzioni), l’attore Sergio Muniz attore, il regista Fabio Massa regista, la show girl Milena Miconi, Aurelio Cozzani (istituzioni), lo storico Luciano Catalioto, il giornalista sportivo Marco Franzelli, l’attore Ettore Bassi, l’attrice Simona Cavallari, la cantante Marina Fiordaliso e l’attrice Daniela Poggi.

Il riconoscimento “Uomini e popoli tra cultura e storia” sarà attribuito all’attore comico Gabriele Cirilli, a Fabrizio Marinelli (università) e Cristina Collettini (Soprintendenza archeologica). Il riconoscimento RAL (Riconoscimento artistico locale) sarà invece consegnato a Flavia De Sanctis (storia), Associazione 67051 (valorizzazione beni culturali), Elio D’Agostino (padre orante), e al liceo artistico V. Bellisario.

