Terzo settore: Salerno, domani e mercoledì torna la summer school di Cantieri ViceVersa. Focus sui beni confiscati e social housing

Si svolgerà il 1° e 2 luglio, presso il Grand Hotel di Salerno, la nuova edizione della summer school di Cantieri ViceVersa, l’ormai consueto appuntamento che fa incontrare e dialogare il Terzo settore con gli operatori finanziari e assicurativi. Promosso dal Forum Terzo Settore e dal Forum per la Finanza sostenibile, il progetto si è affermato negli anni come innovativo luogo di incontro tra domanda e offerta di strumenti finanziari per il Terzo settore, con l’obiettivo di diffondere il modello di finanza sostenibile e rafforzare l’impatto dell’economia sociale sui territori del Paese.

Quest’anno i dibattiti con rappresentanti del Terzo settore, operatori finanziari, assicurativi e filantropici, imprese e istituzioni si svilupperanno attorno a un tema principale: la gestione e riqualificazione del patrimonio pubblico, con particolare attenzione ai beni confiscati, da trasformare in nuovi spazi di cura, cultura, abitazione e inclusione, e il social housing. I lavori di martedì 1° luglio, con inizio alle 14.30, saranno aperti dall’intervento introduttivo della sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, che ha confermato la sua partecipazione da remoto.

“Quest’anno inauguriamo un nuovo format, pensato per calare nel concreto la conoscenza e la consapevolezza acquisite in questi anni di affermazione e consolidamento della summer school. Nello specifico, l’obiettivo è comprendere come, attraverso alleanze tra soggetti diversi, si possa agevolare la trasformazione di beni confiscati e spazi abbandonati in luoghi generativi, che valorizzino capitale sociale e urbano, e muovere passi in questa direzione” dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.

“La sinergia tra finanza sostenibile e Terzo settore è fondamentale per generare uno sviluppo sostenibile inclusivo – afferma Francesco Bicciato, direttore generale del Forum per la Finanza Sostenibile. “Per il 7° anno consecutivo questi due mondi tornano a confrontarsi: la summer school di quest’anno, iniziativa centrale del progetto Cantieri ViceVersa, si concentrerà sulla gestione e riqualificazione dei beni confiscati e sul social housing. Questi temi sono particolarmente rilevanti per gli investitori sostenibili, che possono orientare i loro capitali verso progetti di rigenerazione del patrimonio pubblico del Terzo settore”.

