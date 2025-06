Diocesi: Cesena-Sarsina, il Governo finanzia archivio e biblioteca diocesani con 1,8 milioni di euro

(Foto Corriere Cesenate)

Un milione e 800mila euro per il restauro dell’ex falegnameria di Palazzo Ghini, destinata ad accogliere l’archivio e la biblioteca diocesani. È il finanziamento annunciato questa mattina dall’onorevole Alice Buonguerrieri durante una conferenza stampa nei locali della curia di Cesena. “In una call di questa mattina da Palazzo Chigi – ha spiegato – mi hanno fatto sapere che proprio oggi è stato disposto un bonifico per il 50% dell’importo. Il finanziamento coprirà l’intera cifra necessaria, vista la bontà del progetto e la ricaduta culturale sull’intero territorio cesenate”. L’economo diocesano, don Marco Muratori, ha indicato come possibile termine dei lavori la fine del 2026. Il progetto, redatto dallo studio Morri di Rimini, prevede la realizzazione di reception, sala lettura, deposito e locali tecnici su circa 500 metri quadrati. Mons. Ernesto Giorgi, vicario episcopale per l’economia, ha ricordato che l’iter risale a oltre 25 anni fa, con tentativi di finanziamento già avanzati in passato senza successo. L’archivio e la biblioteca saranno intitolati al vescovo Augusto Gianfranceschi.